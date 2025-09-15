Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, στις 12-09-2025 το απόγευμα στη Λαμία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον, ένας εκ των συλληφθέντων κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-31- καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -2,7- μέτρων,

-213,6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εντός -9- αυτοσχέδιων συσκευασιών,

-92- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, εντός αυτοσχέδιας συσκευασίας,

το χρηματικό ποσό των -170- ευρώ και -2- κινητά τηλέφωνα,

-4- τρίφτες κάνναβης, καθώς και πληθώρα συσκευασιών, πρόσφορων για την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών,

-119- γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού, εντός αυτοσχέδιας συσκευασίας.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.