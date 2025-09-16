Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλειδών Κω

Συνελήφθησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κω, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλειδών Κω, δύο ημεδαποί ηλικίας 32 και 44 ετών (άνδρας – γυναίκα) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με καλλιέργεια κάνναβης, το Σάββατο (13.09.2025) το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον χώρο διαμονής των δραστών όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων:

-47,1- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-2- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους -35- και -55- εκατοστών

-2,2- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβη (σοκολάτα)

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.