Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. του Τμήματος Τροχαίας Σάμου

Συνελήφθησαν, προχθες (27-12-2025) στο Πυθαγόρειο της Σάμου, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Σάμου, -2- άτομα (26χρονος ημεδαπός και 25χρονος αλλοδαπός), για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι, οι συλληφθέντες οδηγούσαν, κατά περίπτωση, Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, βρισκόμενοι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου.