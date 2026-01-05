Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 2-1-2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 61 και 32 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από την Τουρκία, και εντός των αποσκευών τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -765- πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.