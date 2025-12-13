Δυο συλλήψεις από αστυνομικούς της Β΄Ο.Π.Κ.Ε. Καρπενησίου

Συνελήφθησαν, προχθές (11-12-2025) το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησίου Ευρυτανίας, από αστυνομικούς της Β΄Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, δύο (2) ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από διενέργεια αστυνομικού ελέγχου σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαιναν οι ανωτέρω, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στον χώρο των αποσκευών του οχήματος, άνευ σχετικής αδείας από την αρμόδια Αρχή και κατασχέθηκαν:

-4- ανιχνευτές μετάλλων με βραχίονα και δίσκο ανίχνευσης,

βραχίονας ανιχνευτή μετάλλων με δίσκο ανίχνευσης μετάλλων,

ηλεκτρονικός ραβδοσκόπος με μεταλλικό εξάρτημα γείωσης, ενισχυτή, θήκη μπαταριών, καλώδιο σύνδεσης και δύο ανοξείδωτων βεργών ραβδοσκοπίας

κυλινδρικό ραδιόμετρο με ηλεκτρονικό τάμπλετ,

-2- χρυσές λίρες,

αναδιπλούμενο μαχαίρι και κάλυκας πυροβόλου όπλου, καθώς και

διάφορα μέταλλα χαλκού, μπρούντζου, δεκάρες και μια μεταλλική αλυσίδα.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.