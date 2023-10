Δύο παγκόσμια ρεκόρ σε δημοπρασία της συλλογής βιβλίων του Τσάρλι Γουότς

Η πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος «The Hound of the Baskervilles» (Το λαγωνικό των Μπάσκερβιλ) και της συλλογής διηγημάτων της Αγκάθα Κρίστι «The Thirteen Problems» (Τα δεκατρία προβλήματα) που κάποτε ανήκαν στον αείμνηστο ντράμερ των Rolling Stones, Τσάρλι Γουότς κατέρριψαν δύο παγκόσμια ρεκόρ σε δημοπρασία που διεξήχθη χθες από τον οίκο Christie's στο Λονδίνο.

Οι συλλέκτες είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σπάνια βιβλία, όπως το μυθιστόρημα του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ «The Great Gatsby», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1925, το οποίο πωλήθηκε έναντι 226.800 αγγλικών λιρών.

Η πρώτη έκδοση του «The Hound Of The Baskervilles» πωλήθηκε 214.200 λίρες, τιμή που αποτελεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία για βιβλίο του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Το 2022 πωλήθηκε έναντι 165.279 αγγλικών λιρών το μυθιστόρημα «The Sign of Four» (Το Σήμα των Τεσσάρων) του συγγραφέα.