Δυο νεκροί ύστερα από σφοδρό τροχαίο στην Παιανία

14:19 | 15/11/2025

Δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε μετά τις 10 το πρωί στην Παιανία, όταν δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο έχασε και τη ζωή του, διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα, προσπάθησε να εισέλθει σε παράδρομο, όταν από το αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε μετωπικά ένα μεγάλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν αρκετά άτομα.

Έκτοτε στήθηκε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Έξι πυροσβέστες, με δύο οχήματα έφθασαν στο σημείο, απεγκλώβισαν και ανέσυραν τα θύματα, χωρίς τις αισθήσεις τους, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και πριν από λίγο διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ρεπορτάζ – Κατερίνα Παπαγιάννη

ertnews.gr

Τροχαία Ατυχήματα
