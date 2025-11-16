Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα στον ορεινό όγκο της Ροδόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός εξετράπη της πορείας του στο δρόμο προς Νέα Σάντα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τουλάχιστον δύο αλλοδαπών ανδρών, εκ των οποίων ο ένας ο οδηγός.

Διαβάστε επίσης

Το όχημα εντοπίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. να έχει ανατραπεί σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις τα δύο θύματα. Επίσης, απεγκλωβίστηκαν μία γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά της, που επίσης επέβαιναν στο αυτοκίνητο.

Έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται.

Η αστυνομική έρευνα για το θανατηφόρο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη.