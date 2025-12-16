Δύο νέα βιβλία για τον Υπαστυνόμο Β' ΠΑΛΑΙΣΤΗ Γεώργιο του ΑΤ Βέροιας.

"15 Γυναίκες, 13 Ιστορίες" από εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές

Δεκατρείς ιστορίες. Δεκαπέντε Γυναίκες. Δεκατρία ταξίδια ψυχής σε τόπους γνώριμους και ταυτόχρονα, βαθιά συμβολικούς. Από τη Θεσσαλονίκη έως τη Σαντορίνη, από τα Χανιά έως τη Δράμα, οι ηρωίδες βαδίζουν σε δρόμους εξωτερικούς και εσωτερικούς. Άλλοτε αναζητούν, άλλοτε λυτρώνονται, άλλοτε στέκονται στο χείλος της απώλειας και άλλοτε γεννιούνται ξανά μέσα από τις στάχτες τους.

Πράξεις καλοσύνης και αγάπης, στιγμές αναγέννησης και απελευθέρωσης, μαθήματα ζωής σε βουνά και σιωπές. Ηλιοβασιλέματα γεμάτα ελπίδα, γενέθλια που αλλάζουν την πορεία της μοίρας, σωτήριες που έρχονται όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Κάθε τόπος γίνεται σκηνή μιας προσωπικής μάχης, κάθε ιστορία μια κατάθεση ψυχής για την επιβίωση, τον έρωτα, την απώλεια, την πίστη στον άνθρωπο.

"Πανσέληνος στην Βάλια Κάλντα" από εκδόσεις Συμπαντικές Διαδρομές.

Στις 31 Οκτωβρίου 2024, ανήμερα του Χάλογουιν, οι δοξασίες αναφέρουν πως, καταργούνται τα σύνορα ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και των νεκρών και τα σκοτεινά όντα, μπορούν να διασχίσουν τις εικοσιέξι διαστάσεις.

Την ημέρα της παραμονής, της γιορτής των αγίων πάντων, ο δεκατετράχρονος, Χρυσοβαλάντης, περνάει μερικές ημέρες στο γραφικό χωριό Περιβόλι, σε υψόμετρο χιλίων διακοσίων μέτρων, δίπλα στον Εθνικό Δρυμό της Βάλιας Κάλντας. Τα βήματα του, τον οδηγούν μέσα στο αρχέγονο δάσος, διασχίζοντας πανάρχαια δάση για τα οποία έχουν γραφτεί ποιήματα και τραγούδια, σχετικά με τους μύθους που τα περιβάλλουν και τα απόκοσμα πλάσματα που ζουν σε αυτά. Αργά αλλά σταθερά, εισέρχεται στα βάθη των πανάρχαιων δασών, που είναι μοιρασμένα ανάμεσα στην σκιά και το φως. Παρότι είναι η πρώτη φορά που διασχίζει την Βάλια Κάλντα, περπατάει χωρίς φόβο λες και γεννήθηκε εδώ, κάτω από τις πυκνές πράσινες φυλλωσιές και δίπλα στους παγωμένους χειμάρρους, του παρθένου δάσους. Φτάνει στο ορμητικό αρκουδόρεμα, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος, ανθρώπινος αλλά και υπερφυσικός.

Θα καταφέρει ο Χρυσοβαλάντης να βγει νικητής ή θα γίνει ένα ακόμα εξαφανισμένο παιδί, που οι περισσότεροι θα το αποδώσουν στην μοίρα.