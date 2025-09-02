Δυο χρόνια πέρασαν χωρίς τον Ανθυπαστυνόμο ΤΖΙΜΟΥΛΗ Αλέξανδρο

Ο Ανθυπαστυνόμος ΤΖΙΜΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος γεννήθηκε το 1979 στη Βέροια Ημαθίας και υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Κατέληξε συνεπεία τροχαίου ατυχήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας την 02/09/2023

Ο άτυχος αστυνομικός ήταν πατέρας 4 ανήλικων παιδιών και έμενε με την οικογένειά του, στο Λουτρό στην πεδιάδα του Αλιάκμονα και ήταν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.

Είχε καταφέρει να ξεχωρίσει για το ήθος και τον επαγγελματισμό του.

Το πρωί ξεκίνησε από το σπίτι για τη δουλειά καθώς είχε υπηρεσία και το τροχαίο που έμελλε να του στοιχίσει τη ζωή, σημειώθηκε στις 08:50.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα, συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο 44χρονος αστυνομικός, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας, με αποτέλεσμα την ανατροπή της υπηρεσιακής μοτοσυκλέτας και την πρόσκρουση σε κράσπεδο και κολώνα ηλεκτροδότησης.

Ο 44χρονος αστυνομικός διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο και στη συνέχεια κατέληξε.