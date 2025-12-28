Δύο χρόνια από την ημέρα που ένας Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. έχασε τη ζωή του άδικα - Η καταδίκη του δράστη αποτέλεσε δικαίωση

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας:

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο συνάδελφός μας, Αστυνόμος Α΄ Χάρης Καλαθάς, έχασε τη ζωή του με τον πιο άδικο τρόπο, υπερασπιζόμενος το υπέρτατο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή.

Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης δεν είναι να βγούμε από την υποχρέωση ή να αρκεστούμε σε λίγες τυπικές κουβέντες για το πόσο καλό παιδί ήταν ο Χάρης και ότι επρόκειτο για μια «κακιά στιγμή».

Αυτό που έπραξε ο Χάρης ήταν κάτι ξεχωριστό, όπως ξεχωριστός ήταν και ο ίδιος. Με αυταπάρνηση και γενναιότητα, προσπάθησε να προστατεύσει τον τραυματισμένο φίλο του και να αποτρέψει περαιτέρω κακό, πληρώνοντας με τη ζωή του την προσήλωσή του στις αξίες που υπηρέτησε ως άνθρωπος και ως Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η καταδίκη του δολοφόνου σε ισόβια κάθειρξη, ένα χρόνο μετά, αποτέλεσε δικαίωση για την οικογένειά του και για όλους εμάς. Όμως καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να απαλύνει την απώλεια, ούτε να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του.

Ο Χάρης Καλαθάς υπήρξε άξιος και ικανός αξιωματικός, μα πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος με ήθος, συναδελφικότητα, σεβασμό στον συνάνθρωπο και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος