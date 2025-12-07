Δυο χρόνια από το θανάσιμο τραυματισμό του Γ. Λυγγερίδη

Στις 7/12/2023, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία μέτρων τάξης σε αγώνα πετοσφαίρισης στο κλειστό Γυμναστήριο Ρέντη «Μ. Μερκούρη», ομάδα ατόμων επιτέθηκε στη διμοιρία του ενώ ο ίδιος δέχθηκε χτύπημα φωτοβολίδας ναυτικού τύπου με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του , συνεπεία του οποίου κατέληξε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν την 27/12/2023.

Ο Ανθυπαστυνόμος ε.α. ΛΥΓΓΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος γεννήθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη και υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Στη μνήμη του στις 6/2/2024 πραγματοποιήθηκε ονοματοθεσία του αμφιθεάτρου της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής σε «Αμφιθέατρο Αρχιφύλακα ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ Γεωργίου».