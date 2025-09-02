Δύο Αστυνομικές Υπηρεσίες «μετακομίζουν» ... λόγω ανελκυστήρα

Η Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αχαΐας προχώρησε στη δημοσίευση διακήρυξης για τη μίσθωση νέου κτιρίου, προκειμένου να στεγαστούν το Α΄ Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, υπηρεσίες που μέχρι σήμερα λειτουργούν στην Ανθούπολη υπό δυσμενείς συνθήκες.

Η μεταστέγαση των δύο Υπηρεσιών θεωρείται κρίσιμη για την αναβάθμιση της καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς το υπάρχον κτίριο στην Ανθούπολη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υποδομών, με πιο χαρακτηριστικό την απουσία ανελκυστήρα, που καθιστούσε δύσκολη ακόμη και την πρόσβαση πολιτών με κινητικά προβλήματα.

Διαβάστε επίσης

Η αδυναμία, εδώ και περίπου 10 μήνες, επισκευής του ανελκυστήρα δεν ήταν απλώς τεχνικό ζήτημα· είχε εξελιχθεί σε κοινωνικό πρόβλημα. Όπως σημείωσε στην «Π» ο διοικητής της Τροχαίας, Χρήστος Ντεμίρης, το πρόβλημα δεν λυνόταν, εξαιτίας αδυναμίας συνεννόησης με την ιδιοκτήτρια του ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση όμως, η εικόνα ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή πολιτών που αδυνατούσαν να ανέβουν σκαλιά για να εξυπηρετηθούν, προκαλούσε αγανάκτηση και οργισμένα σχόλια.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το ακίνητο που θα επιλεγεί πρέπει να έχει συνολική μικτή επιφάνεια περίπου 800 τ.μ., εκ των οποίων τα 681,25 τ.μ. θα καλύπτουν γραφειακούς χώρους και τα 118,75 τ.μ. αποθηκευτικούς. Προβλέπεται επίσης χώρος στάθμευσης για 20 αυτοκίνητα, 16 μοτοσυκλέτες και 4 γερανοφόρα.

Το ακίνητο οφείλει να είναι αυτοτελές, ανεξάρτητο, με δική του είσοδο, να βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού της Πάτρας και να διαθέτει επαρκείς υποδομές φωτισμού, αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Δεκτά γίνονται τόσο αποπερατωμένα όσο και ημιτελή κτίρια, με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση στο Δημόσιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Στέγασης, σε δημόσια συνεδρίαση, και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά με λεπτομερή περιγραφή των χώρων, των χαρακτηριστικών του ακινήτου και του ζητούμενου μισθώματος.

Το σίγουρο είναι ότι η Τροχαία Πατρών, σε μια πόλη που δοκιμάζεται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα τροχαία ατυχήματα, χρειάζεται χώρους λειτουργικούς, τεχνολογικά επαρκείς και προσβάσιμους, ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή της.

Η κοινωνία της Πάτρας αντιμετωπίζει τη μετακόμιση με μικτή διάθεση: από τη μια, ανακούφιση ότι μπαίνει τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία, από την άλλη, προβληματισμό για το αν το νέο κτίριο θα ανταποκριθεί πράγματι στις σύγχρονες αυξημένες ανάγκες της εποχής. Το βέβαιο είναι πως η επιλογή και η προσαρμογή του νέου χώρου θα αποτελέσουν δοκιμασία όχι μόνο για την Κτηματική Υπηρεσία, αλλά και για το ίδιο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Παναγιώτης Ρηγόπουλος

Πηγή: pelop.gr