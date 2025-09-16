Δυνατό "σερί" για την ΟΠΚΕ

Το δυνατό σερί της ΟΠΚΕ ΔΑ Ηλείας στο κυνήγι των on the road ναρκωτικών συνεχίζεται... Και γενικά όποιος περνά με ναρκωτικές ουσίες στο αυτοκίνητο, δύσκολα θα ξεφύγει από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Έτσι και χθες σε έλεγχο που έκαναν σε αυτοκίνητο στο 2ο χλμ Πύργου - Κυπαρισσίας έβγαλαν "λαγό". Σε αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 48χρονη γυναίκα επέβαινε ένας άντρας 60 ετών και στο πίσω κάθισμα υπήρχε μια βαλίτσα.

Βαλίτσα καθόλου αθώα καθώς όπως προέκυψε από τον έλεγχο των αστυνομικών περιείχε ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα εντόπισαν και κατάσχεσαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες και ένα πακέτο τσιγάρων που είχε τοποθετήσει μέσα σε βαλίτσα και περιείχαν συνολικά 5 κιλά και 899,8 γραμμάρια κάνναβης. Ακόμα κατασχέθηκαν και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο 60χρονος είχε φτάσει στον Πύργο με δρομολόγιο του ΚΤΕΛ και η 48χρονη πήγε να τον παραλάβει για να τον μεταφέρει στο χωριό του. Έτσι στη διαδομή, ο έλεγχος των αστυνομικών αποκάλυψε το περιεχόμενο της βαλίτσας.

Σε βάρος των δύο, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

