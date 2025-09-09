Δυνατή εξόρμηση από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν -12.675- έλεγχοι στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, όπου συνελήφθησαν -3- οδηγοί και βεβαιώθηκαν -173- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν -195- έλεγχοι φορτηγών για την διαπίστωση της κατάστασης των ελαστικών τους, όπου βεβαιώθηκαν -32- παραβάσεις ενώ αφαιρέθηκαν -32- άδειες κυκλοφορίας καθώς και -7- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.