Δυναμικό παρόν της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη

Σύσσωμο το Προεδρείο και μέλη της Ένωσης μας, συμμετείχαν στην πανελλαδική διαμαρτυρία των ενστόλων στην Θεσσαλονίκη, ζητώντας από την Πολιτεία ουσιαστική στήριξη και έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας.
Διεκδικούμε:
- Επαναφορά των μισθών, όπως ρητά επιβάλλουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
- Ουσιαστική θεσμοθέτηση του επικίνδυνου της εργασίας.
- Εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων και μέσων ατομικής προστασίας.
- Νέες προσλήψεις, σύγχρονη εκπαίδευση και ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη.
Τα αιτήματα μας δεν είναι «προνόμια», αλλά τα αυτονόητα για αξιοπρεπή διαβίωση και στήριξη της αποστολής μας!
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
