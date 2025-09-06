PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Δυναμικό παρόν της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη

18:19 | 06/09/2025

Σύσσωμο το Προεδρείο και μέλη της Ένωσης μας, συμμετείχαν στην πανελλαδική διαμαρτυρία των ενστόλων στην Θεσσαλονίκη, ζητώντας από την Πολιτεία ουσιαστική στήριξη και έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας.

Διεκδικούμε:

  • Επαναφορά των μισθών, όπως ρητά επιβάλλουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Ουσιαστική θεσμοθέτηση του  επικίνδυνου της εργασίας.  
  • Εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων  και μέσων ατομικής προστασίας.
  • Νέες προσλήψεις, σύγχρονη εκπαίδευση και ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη.

Τα αιτήματα μας δεν είναι «προνόμια», αλλά τα αυτονόητα για  αξιοπρεπή διαβίωση και στήριξη της αποστολής μας!

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
