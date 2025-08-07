Το «Dune: Μέρος 3» γυρίζεται σε φιλμ 65mm, μια ιστορική αλλαγή για το franchise

Σε μια είδηση που πέρασε στα «ψιλά», ο Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή για το κλείσιμο της τριλογίας του επικού «Dune».
Το «Dune: Μέρος 3» φέρεται να γυρίζεται σε φιλμ , χρησιμοποιώντας τόσο το φορμά IMAX 15-perf όσο και το 5-perf.
Η αποκάλυψη ήρθε από την Kodak μέσω ανάρτησης στο Χ, φέρνοντας στο φως μια εντυπωσιακή διαφοροποίηση από τις δύο πρώτες ταινίες, οι οποίες είχαν γυριστεί ψηφιακά.
Η επιλογή αυτή φαίνεται πως φέρει την υπογραφή του διευθυντή φωτογραφίας και βραβευμένου με Όσκαρ Λίνους Σαντγκρεν (Linus Sandgren), ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της αναλογικής κινηματογράφησης.
21:44 | 07/08/2025
