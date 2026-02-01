Δράστης τραυμάτισε Αστυνομικό

Επεισοδιακή σύλληψη 30χρονου άνδρα τα μεσάνυχτα της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026 στη Βέροια, από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, κάτοικοι της περιοχής Καλλιθέας, αντιλήφθηκαν έναν άνδρα ο οποίος έσπασε τζάμι σταθμευμένου οχήματος προκειμένου να το διαρρήξει και κάλεσαν την Αστυνομία.



Αμέσως στο σημείο έφτασε η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και εντόπισαν τον άνδρα, ηλικίας 30 ετών, να κάθεται μέσα στο όχημα που είχε διαρρήξει. Ο 30χρονος στη θέα των Αστυνομικών, βγήκε από το όχημα και άρχισε να τρέχει, ενώ στην προσπάθειά του να διαφύγει, έσπρωξε τον έναν αστυνομικό με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στα δάχτυλα. Στη συνέχεια διέφυγε εκ νέου πεζός και λίγο αργότερα, λόγω και της βροχόπτωσης, παραπάτησε και έπεσε σε σκαλιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.



Ο δράστης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας όπου παρέμεινε για νοσηλεία και πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί.



Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κατσαβίδι και ένα ζευγάρι γάντια. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.