Δραστηριότητα της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για το Α’ εξάμηνο του 2025 - ΒΙΝΤΕΟ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την οδική ασφάλεια συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό:

Διαθέτει πεζούς τροχονόμους σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κατά τις ώρες αιχμής, για ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους παράνομης στάθμευσης και απομακρύνει τα οχήματα με γερανό.

Αστυνομεύει τις λεωφορειολωρίδες για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Μεριμνά για την ασφαλή και ακώλυτη κίνηση πεζών και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων μέσω ελέγχων σε: (ράμπες και ειδικούς χώρους στάθμευσης ΑμεΑ, οδηγούς όδευσης τυφλών, διαβάσεις πεζών, πεζοδρόμια, πλατείες και πεζοδρόμους).

Αντιμετωπίζει την ηχορύπανση με καθημερινούς ελέγχους δικύκλων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούν σε:

Υπερβολική ταχύτητα: (31.584) παραβάσεις

Αντικανονικό προσπέρασμα: (259) παραβάσεις

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα: (808) παραβάσεις

Οδήγηση χωρίς κράνος: (2.585) παραβάσεις

Στέρηση άδειας οδήγησης: (2.965) παραβάσεις

Έλλειψη/μη χρήση ζώνης: (1.276) παραβάσεις

Χρήση κινητού τηλεφώνου: (467) παραβάσεις.

Για την υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδιασμού η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κατά το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους πραγματοποίησε (988) γενικές εξορμήσεις με συμμετοχή (1.836) αστυνομικών, κατά τις οποίες ελέγχθησαν (49.011) οχημάτα και συνελήφθησαν (123) παραβάτες.

Επιπλέον, συγκροτήθηκαν (348) συνεργεία ελέγχου ταχύτητας, που βεβαίωσαν (31.584) παραβάσεις και (1.770) συνεργεία ελέγχου μέθης, όπου ελέγχθησαν (75.456) οδηγοί και διαπιστώθηκαν (986) παραβάσεις.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένοι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν (19.359) παραβάσεις, (6.544) έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία, όπου διαπιστώθηκαν (229) παραβάσεις και έλεγχοι σε Δ.Χ.Ε. (ΤΑΞΙ), με (180) παραβάσεις το Α΄ εξάμηνο του 2025.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2024 ελέγχθησαν συνολικά (4.416) χρήστες Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια) και βεβαιώθηκαν (1.472) παραβάσεις.

Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση σε διάφορες περιοχές του Νομού.