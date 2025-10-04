Δραστηριότητα 3ου Τριμήνου 2025 Της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την οδική ασφάλεια συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούν σε:
|ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
|Ιούλιος
2025
|Αύγουστος
2025
|Σεπτέμβριος
2025
|Υπερβολική ταχύτητα
|5.795
|4.373
|3.266
|Αντικανονικό προσπέρασμα
|19
|46
|15
|Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
|158
|150
|72
|Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
|120
|96
|141
|Παραβίαση προτεραιότητας
|9
|24
|1
|Οδήγηση χωρίς κράνος
|861
|574
|578
|Στέρηση άδειας οδήγησης
|280
|233
|469
|Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης
|169
|120
|137
|Χρήση κινητού τηλεφώνου
|41
|42
|73
|ΣΥΝΟΛΟ
|7.452
|5.658
|4.752
|ΑΛΚΟΤΕΣΤ
|Ιούλιος
2025
|Αύγουστος
2025
|Σεπτέμβριος
2025
|Ελεγχθέντες οδηγοί
|15.200
|12.500
|12.580
|Με μέθη
|120
|108
|120
Επιπλέον, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκαν:
|ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
|Ιούλιος
2025
|Αύγουστος
2025
|Σεπτέμβριος
2025
|Θανατηφόρα
|4
|4
|3
|Σοβαρά
|3
|4
|5
|Ελαφρά
|168
|141
|165
|ΣΥΝΟΛΟ
|175
|149
|173
|ΠΑΘΟΝΤΕΣ
|Ιούλιος
2025
|Αύγουστος
2025
|Σεπτέμβριος
2025
|Νεκροί
|4
|4
|3
|Βαριά τραυματίες
|3
|5
|5
|Ελαφρά τραυματίες
|220
|188
|204
|ΣΥΝΟΛΟ
|227
|197
|212
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών, όπως αναφέρεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση πινακίδας STOP.
Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση σε διάφορες περιοχές του Νομού.