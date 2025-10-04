PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Δραστηριότητα 3ου Τριμήνου 2025 Της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

τροχονομοι
20:44 | 04/10/2025

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την οδική ασφάλεια συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούν σε:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ιούλιος
2025		 Αύγουστος
2025		 Σεπτέμβριος
2025
Υπερβολική ταχύτητα 5.795 4.373 3.266
Αντικανονικό προσπέρασμα 19 46 15
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 158 150 72
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 120 96 141
Παραβίαση προτεραιότητας 9 24 1
Οδήγηση χωρίς κράνος 861 574 578
Στέρηση άδειας οδήγησης 280 233 469
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης 169 120 137
Χρήση κινητού τηλεφώνου 41 42 73
ΣΥΝΟΛΟ 7.452 5.658 4.752

 

ΑΛΚΟΤΕΣΤ Ιούλιος
2025		 Αύγουστος
2025		 Σεπτέμβριος

2025
Ελεγχθέντες οδηγοί 15.200 12.500 12.580
Με μέθη 120 108 120

Επιπλέον, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκαν:

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ιούλιος
2025		 Αύγουστος
2025		 Σεπτέμβριος
2025
Θανατηφόρα          4 4 3
Σοβαρά          3 4 5
Ελαφρά 168 141 165
ΣΥΝΟΛΟ 175 149 173
       
ΠΑΘΟΝΤΕΣ Ιούλιος
2025		 Αύγουστος
2025		 Σεπτέμβριος
2025
Νεκροί          4 4 3
Βαριά τραυματίες 3 5 5
Ελαφρά τραυματίες 220 188 204
ΣΥΝΟΛΟ 227 197 212

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών, όπως αναφέρεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση πινακίδας STOP.

Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση σε διάφορες περιοχές του Νομού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis