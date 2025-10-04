Δραστηριότητα 3ου Τριμήνου 2025 Της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την οδική ασφάλεια συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούν σε:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ιούλιος

2025 Αύγουστος

2025 Σεπτέμβριος

2025 Υπερβολική ταχύτητα 5.795 4.373 3.266 Αντικανονικό προσπέρασμα 19 46 15 Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 158 150 72 Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 120 96 141 Παραβίαση προτεραιότητας 9 24 1 Οδήγηση χωρίς κράνος 861 574 578 Στέρηση άδειας οδήγησης 280 233 469 Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης 169 120 137 Χρήση κινητού τηλεφώνου 41 42 73 ΣΥΝΟΛΟ 7.452 5.658 4.752

ΑΛΚΟΤΕΣΤ Ιούλιος

2025 Αύγουστος

2025 Σεπτέμβριος 2025 Ελεγχθέντες οδηγοί 15.200 12.500 12.580 Με μέθη 120 108 120

Επιπλέον, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκαν:

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ιούλιος

2025 Αύγουστος

2025 Σεπτέμβριος

2025 Θανατηφόρα 4 4 3 Σοβαρά 3 4 5 Ελαφρά 168 141 165 ΣΥΝΟΛΟ 175 149 173 ΠΑΘΟΝΤΕΣ Ιούλιος

2025 Αύγουστος

2025 Σεπτέμβριος

2025 Νεκροί 4 4 3 Βαριά τραυματίες 3 5 5 Ελαφρά τραυματίες 220 188 204 ΣΥΝΟΛΟ 227 197 212

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών, όπως αναφέρεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση πινακίδας STOP.

Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση σε διάφορες περιοχές του Νομού.