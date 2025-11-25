Δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου), Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχαν σε διάφορες δράσεις, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες σήμερα (25-11-2025) σε κεντρικά σημεία των πόλεων Κοζάνης, Καστοριάς και Άργους Ορεστικού, αστυνομικοί των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας των Αστυνομικών Τμημάτων Κοζάνης και Καστοριάς, αντίστοιχα, και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού Καστοριάς, σε συνεργασία με την επιτροπή ισότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού, διένειμαν σε διερχόμενους πολίτες σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά των γυναικών.

Η δράση του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Κοζάνης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Κοζάνης, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) του Δήμου Κοζάνης.

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκαν επίσης ενημερωτικές παρεμβάσεις σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κοίλων Κοζάνης, με στόχο την καλλιέργεια γνώσεων και στάσεων που προάγουν τον αλληλοσεβασμό και την πρόληψη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Σκοπός της δράσης ήταν η άμεση επαφή με τους πολίτες, για την ενημέρωσή τους, σχετικά με το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, τις διάφορες μορφές του και κυρίως τους τρόπους αποτελεσματικότερης αντιμετώπισής του.

Τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες στα θύματα, προς εύρεση των φορέων ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.