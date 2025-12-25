Δράσεις της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών

Με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων, η Τοπική μας πραγματοποίησε εθιμοτυπικές επισκέψεις σε θεσμικούς και εκκλησιαστικούς φορείς.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Μήτραινα, παρουσία και του Α΄ Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυνομικού Διευθυντή κ. Αθανασίου Καππά, τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Σπηλιάς, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο Μητρόπουλο, τον Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Νικόλαο Σακκά, καθώς και τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, προσφέρθηκε το γεύμα της ημέρας των Χριστουγέννων στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, καθώς και τρόφιμα στον σύλλογο «ΜοιράΖΩμαι» και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πύλης.

Επιπλέον, υπήρξε συμμετοχή στον Ιερό Ναό Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας, καθώς και στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου, με παράδοση τροφίμων .

Επίσης, συμμετοχή υπήρξε και στην Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας, στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού αγώνα που διοργανώθηκε για τη στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μουζακίου, με προσφορά τροφίμων.

Τέλος, παραδόθηκαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής στα τέκνα των μελών μας που συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, συνοδευόμενα από συμβολικά δώρα της Τοπικής μας.

Ως ένδειξη αναγνώρισης και ευχαριστίας για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη τους, προσφέρθηκε σε όλα τα μέλη μας μία βάση κινητού τηλεφώνου με το λογότυπο της Ένωσης μας.

Η Τοπική μας εύχεται σε όλα τα μέλη, τις οικογένειές τους και σε όλο τον κόσμο Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη, ειρήνη και δύναμη.

SERVOPERAMIKECO

(Υπηρετώ δια της φιλίας)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχαήλ