Το δράμα «Hamnet» κέρδισε το βραβείο κοινού Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Λονδίνου

Η ταινία «Hamnet» κέρδισε το βραβείο κοινού για την Καλύτερη Μεγάλου Μήκους Ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, στο οποίο καταγράφεται η μεγαλύτερη προσέλευση που είχε ποτέ, όπως ανακοίνωσε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου BFI την Πέμπτη.

Το συγκινητικό δράμα της Κλόε Ζάο παρουσιάστηκε στο γκαλά του δημάρχου του Λονδίνου στις 11 Οκτωβρίου και παρουσιάστηκε από τον σκηνοθέτη, με πρωταγωνιστές τους Πολ Μέσκαλ και Τζέσι Μπάκλεϊ και τον παραγωγό Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Το βραβείο κοινού αποτελεί την πιο πρόσφατη τιμητική διάκριση του δράματος για την προσωπική ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τη δημιουργία του «Hamlet», το οποίο έχει προταθεί για βραβεία.