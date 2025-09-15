Δωροεπιταγές για την αγορά σχολικών ειδών σε μαθητές από τους Αστυνομικούς του Ηρακλείου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης προς τα μέλη της, προχωρήσαμε και φέτος σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση στήριξης.

Συγκεκριμένα, στα μέλη μας που έχουν τέκνα τα οποία θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2025 – 2026, μοιράστηκαν δωροκάρτες αξίας 50 ευρώ από τα Σούπερ Μάρκετ «Χαλκιαδάκης», ώστε να καλυφθούν ανάγκες σε γραφική ύλη για τα πρώτα μαθητικά τους βήματα.

Με τον τρόπο αυτό, η Ένωσή μας θέλει να σταθεί αρωγός στη νέα σχολική πορεία των παιδιών, δίνοντάς τους τις πρώτες προμήθειες για το ταξίδι της γνώσης, και ταυτόχρονα να στηρίξει τις οικογένειες των συναδέλφων μας.

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, πρόοδο και χαμόγελα!

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.