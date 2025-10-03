Δωρεάν Webinar: Τεχνητή Νοημοσύνη και Ποινική Δικαιοσύνη

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) δημιουργεί νέες προκλήσεις αλλά και προοπτικές στον χώρο της δικαιοσύνης και του κοινωνικού ελέγχου. Πόσο συμβατή είναι η χρήση αλγοριθμικών συστημάτων με τις αρχές του Κράτους Δικαίου; Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους νομικούς επαγγελματίες και την κοινωνία;

Σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το δωρεάν webinar που θα πραγματοποιηθεί 8 Οκτωβρίου, 19:00.

Tο Δωρεάν Webinar υλοποιείται από τα Κ.Δ.Β.Μ. Easy Education.

Θεματικές ενότητες του webinar:

Τεχνητή Νοημοσύνη στον Επίσημο Κοινωνικό Έλεγχο: Θα παρουσιαστούν συνοπτικά έρευνες σχετικά με την χρήση της ΤΝ και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων από τις αρχές επιβολής του νόμου και της απονομής δικαιοσύνης, δηλ. από τα δικαστήρια και την αστυνομία. Προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί και οφέλη που έχουν διαπιστωθεί από τις μελέτες

ΤΝ, Ποινική Δικαιοσύνη και Κράτος Δικαίου: Θα συζητηθεί ο ρόλος των αλγοριθμικών εργαλείων στη λήψη αποφάσεων εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (π.χ. αξιολόγηση κινδύνου υποτροπής), αναλύοντας ζητήματα διαφάνειας, προκατάληψης (bias) και τη συμβατότητά τους με την αρχή του Κράτους Δικαίου

Σε ποιους απευθύνεται:

Το webinar είναι σχεδιασμένο για:

Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους

Δικαστικούς Λειτουργούς και Εισαγγελείς

Ερευνητές, Ακαδημαϊκούς και Φοιτητές Νομικής & Κοινωνικών Επιστημών

Επαγγελματίες σε θέματα Δεοντολογίας, Compliance και Προστασίας Δεδομένων

Στόχος:

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση και τον προβληματισμό γύρω από τη χρήση της ΤΝ στο πεδίο της δικαιοσύνης, αναδεικνύοντας τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους που συνεπάγεται η ψηφιακή εποχή για το Κράτος Δικαίου.



Δωρεάν συμμετοχή μέσω διαδικτύου

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Εισηγητές

Λαμπροπούλου Έφη

Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μπίλλης Εμμανουήλ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Διδάκτωρ Νομικής (Max Planck Institute / Φράιμπουργκ), LL.M. (Βόννη), ΔΜΣ (ΕΚΠΑ)

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο mail: [email protected] και στο τηλέφωνο 2311 11 01 86 (καθημερινές 10.00 - 18.00)