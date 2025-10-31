Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό» στα γραφεία της Ένωσης Ν/Α στη Γλυφάδα

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, με αίσθημα ευθύνης προς τους συναδέλφους και τους πολίτες, έχει πραγματοποιήσει με μεγάλη επιτυχία ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ με τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ».

Έχοντας ως γνώμονα τη σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης – εκπαίδευσης για το επικίνδυνο λειτούργημα που επιτελεί ο Έλληνας Αστυνομικός, μετά και την απαίτηση πολλών συναδέλφων μας, διοργανώνουμε για έκτη (6η) φορά νέο ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ -για τα μέλη μας- με τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ».

Η συνολική διάρκεια αυτού είναι δώδεκα (12) ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) ημέρες. Ειδικότερα, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 κατά τις ώρες 13:00-19:00 και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 κατά τις ώρες 13:00-19:00.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσής μας στη Γλυφάδα (Βορείου Ηπείρου αρ.50, 1ος όροφος) παρέχοντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε οι Αστυνομικοί να είναι σε θέση να προσφέρουν με ασφάλεια, τόσο στους συναδέλφους τους, όσο και στους πολίτες, ένεκα ότι είναι πρώτοι ανταποκριτές σε πληθώρα περιστατικών, τις πρώτες βοήθειες με σεβασμό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Μετά το πέρας της διήμερης εκπαίδευσης, θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό».

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, έως και το Σάββατο 08 Νοεμβρίου στα γραφεία της Ένωσής μας (πρωινές ώρες), Βορείου Ηπείρου αρ. 50 Γλυφάδα (πρώτος όροφος) στο τηλέφωνο: 210-9620840 ή στο email: [email protected].