Δωρεάν πρόσβαση όλων των αστυνομικών στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς

Σε συνέχεια του εγγράφου μας (605/13/100) προς την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Γ. ΜΕΝΔΩΝΗ ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Χρήστος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ο Ειδικός Γραμματέας κ. Βασίλειος ΝΑΚΟΣ και ο Γραμματέας Δ.Σ κ. Ηλίας ΒΡΕΝΤΑΣ, συναντήθηκαν την 09/10/2025 με τον Υφυπουργό Πολιτισμού κ. Ιάσονα ΦΩΤΗΛΑ προκειμένου να αναπτύξουν και δια ζώσης την αναγκαιότητα της αποδοχής και υλοποίησης της πρότασής μας για δωρεάν πρόσβαση όλων των αστυνομικών σε χώρους πολιτισμού.

Στον κ. Φωτήλα, τονίσαμε ότι η Ομοσπονδία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εστιάζει μεταξύ άλλων και στην προαγωγή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ενισχύοντας το ενδιαφέρον τόσο των συναδέλφων μας όσο και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις, η διαδικασία έκδοσης δελτίων ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας σε οργανωμένους χώρους πολιτισμού και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο, αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, αφορά κυρίως Δημόσιους Υπαλλήλους, Εκπαιδευτικούς, Συνταξιούχους, Φοιτητές/σπουδαστές και ένα μικρό αριθμό αστυνομικών που υπηρετεί σε Τμήματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων των Διευθύνσεων Ασφάλειας.

Φρονούμε ότι οι αστυνομικοί, ως ιδιαίτερη επαγγελματική ομάδα που εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα των κρατικών λειτουργών, δεν είναι σωστό να υπόκειται σε περιορισμούς. Η ελεύθερη πρόσβασή τους, πέραν της πολιτιστικής παιδείας - ανάπτυξης της προσωπικότητας των ιδίων και των οικογενειών τους, άπτεται και του πυρήνα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, απεριόριστα. Ο αστυνομικός θεωρείται ότι τελεί εν υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο και η παρουσία του σε χώρους που προάγουν τον πολιτισμό συνιστά προστιθέμενη αξία και συμπληρωματικό συντελεστή των όποιων συστημάτων ασφαλείας σε αυτούς τους χώρους.

Κατά τη συνάντηση τέθηκε και το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας για δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία προκειμένου ο Υφυπουργός να ενημερώσει συνολικά, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι θα συζητηθεί και η δυνατότητα εισόδου σε παραστάσεις και μουσικά δρώμενα, που υπάγονται στον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο να άρουμε αποκλεισμούς και να ενισχύσουμε το πολιτιστικό πεδίο που μπορεί να προσελκύει το ενδιαφέρον μας.

Ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας, ο κ. Υφυπουργός ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για το ενδιαφέρον και την πρότασή της και μας διαβεβαίωσε ότι σε συνεννόηση με την κα Υπουργό, θα εξετάσει το αίτημά μας.