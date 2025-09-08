Δωρεάν προγύμναση των υποψήφιων για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικής, λιμενικού και τις Στρατιωτικές Σχολές

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ‘’ Δωρεάν προγύμναση για τα μέλη και τα τέκνα τους, που θα είναι υποψήφιοι για τις Σχολές της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και τις Στρατιωτικές Σχολές την ερχόμενη σχολική περίοδο 2025-2026.’’

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης αποφάσισε να προσφέρει και φέτος, μετά την επιτυχημένη περσινή χρονιά, δωρεάν προγύμναση για τις αθλητικές δοκιμασίες στα τέκνα των μελών, που θα είναι υποψήφιοι μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων το σχολικό έτος 2025-2026 για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού και τις Στρατιωτικές Σχολές (έτος γέννησης 2008).

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ένωση συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τα μέλη της και τις οικογένειές τους, προσφέροντας μια οικονομική ελάφρυνση στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης

6976171900 6947907640