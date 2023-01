Δωρεάν προγράμματα για μαθητές γυμνασίου στο Thessaloniki TechLab

Το «The Eco Side of the Art» είναι ένα πρόγραμμα που μαθαίνει σε παιδιά να έχουν περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από δραστηριότητες καλλιτεχνικής φύσης. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται στο Thessaloniki TechLab και κάθε Τετάρτη, για οχτώ εβδομάδες, από τις 17:00 έως τις 19:00.

ο The Eco Side of the Art δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά Γυμνασίου να συμμετάσχουν σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης και την διατήρηση του πλανήτη μας μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες καλλιτεχνικής φύσης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν σύγχρονο εξοπλισμό όπως 3D printer, CNC machines, green screen και 4K cameras προκειμένου να εξοικειωθούν με έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η οικολογία, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η κλιματική αλλαγή. Συνολικά 24 μαθητές, χωρισμένοι σε 2 γκρουπ των 12 μαθητών, θα παρακολουθήσουν 8 δια ζώσης εργαστήρια. Θα προηγηθεί kick- off event όπου οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τους εκπαιδευτές τους και τον φορέα διοργάνωσης. Στο τέλος θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_BloIcExCiqFPNN3FiW7gHw8q_dygbtcmYNU70Uo7yYisCA/viewform

Girls in Engineering Maths Stem: Πρωτοποριακό πρόγραμμα ρομποτικής και STEM για κορίτσια Γυμνασίου

Το «G.E.M.S. (Girls in Engineering Maths Stem)» καλεί κορίτσια Γυμνασίου να μάθουν να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ένα ρομπότ, μέσα από δημιουργικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες, με σκοπό να συμμετέχουν σε μια προσομοίωση διαγωνισμού ρομποτικής. Οι εκπαιδεύσεις θα λάβουν μέρος στο Thessaloniki TechLab, κάθε Σάββατο, για δεκαπέντε εβδομάδες, από τις 15:30 έως τις 17:30.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, κορίτσια Γυμνασίου καλούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής και STEM, όπου μέσω της ομαδικής συνεργασίας, θα προπονηθούν, προκειμένου να συμμετέχουν σε μια προσομοίωση του διαγωνισμού ρομποτικής FIRST LEGO League Challenge (FIRST LEGO League Challenge demo event). Οι συμμετέχουσες, θα μάθουν τεχνικές δεξιότητες, ώστε να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ, με σκοπό να εκτελεί όσες περισσότερες εντολές και αποστολές μπορεί πάνω σε μια ειδικά σχεδιασμένη πίστα. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσουν έρευνα πάνω σε ένα πραγματικό πρόβλημα που σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας. Συνολικά 20 μαθήτριες Γυμνασίου, χωρισμένες σε 2 γκρουπ των 10 μαθητριών, θα παρακολουθήσουν 15 δια ζώσης εργαστήρια. Θα προηγηθεί kick-off event, όπου οι συμμετέχουσες θα γνωρίσουν τους εκπαιδευτές τους και τον φορέα της διοργάνωσης. Στο τέλος θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://docs.google.com/forms/d/131ywn2N0B_674WVc1QRh3quY_nAuz2K0ZBniUEv6_2E/viewform?edit_requested=true

Η συμμετοχή στα δύο προγράμματα είναι δωρεάν, με υποχρεωτική παρουσία σε όλα τα εργαστήρια. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την επιλογή των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών.

To Thessaloniki TechLab, στεγάζεται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Eduact ([email protected]) Τσιμισκή 136, Θεσσαλονίκη.