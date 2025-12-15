Δωρεάν παιδικές θεατρικές παραστάσεις για παιδιά μελών της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ δύο παιδικές θεατρικές παραστάσεις (ώρα 11:00 και ώρα 14:00) για τα παιδιά των μελών της, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη» (Αγίου Μελετίου 61 & Πατησίων, Αθήνα).

Η παράσταση που θα παρουσιαστεί είναι «Ο Καρυοθραύστης» του Έρνεστ Τέοντορ Αμαντέους Χόφμαν, με τη μαγευτική μουσική του μεγάλου Ρώσου συνθέτη Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα έργα παγκοσμίως, που παρουσιάζεται κάθε χρόνο την εορταστική περίοδο σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Το έργο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών και κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές μικρών και μεγάλων. Αποτελεί έναν ύμνο στη φαντασία και στα όμορφα όνειρα, γεμάτο εικόνες, συναισθήματα και γλυκές αναμνήσεις, που εμπνέουν τα παιδιά να ονειρεύονται, να ελπίζουν και να πιστεύουν. Η ιστορία εκτυλίσσεται την παραμονή των Χριστουγέννων, στο σπίτι της μικρής Κλάρας. Όταν το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, τα παιχνίδια ζωντανεύουν και γιορτάζουν τα δικά τους Χριστούγεννα. Ο Καρυοθραύστης — δώρο του θείου των παιδιών — μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο πρίγκιπα και, με τη βοήθεια της Κλάρας και των παιδιών-θεατών, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι στην Ονειροχώρα. Στο δρόμο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον βασιλιά των ποντικών και τα ποντικάκια του. Τι θα συμβεί όταν ξημερώσουν Χριστούγεννα; Πού θα βρεθούν η Κλάρα και ο Καρυοθραύστης–πρίγκιπας;

Διανομή προσκλήσεων

Οι προσκλήσεις θα διανέμονται από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι εξαντλήσεώς τους, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, από τα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών:

Διεύθυνση: Καρύστου 3, 1ος όροφος, Αθήνα

Καρύστου 3, 1ος όροφος, Αθήνα Τηλέφωνο: 2105236302

2105236302 Ώρες: 10:00 – 17:00

Λόγω της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται κάθε χρόνο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας και προς αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας, παρακαλούμε να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία πριν την επίσκεψή σας στα γραφεία της Ένωσης.

Επιπλέον, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της παράστασης σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, κάθε παιδί θα συνοδεύεται από έναν (1) μόνο συνοδό, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού παιδιών ανά οικογένεια.

Σας περιμένουμε όλους για να χαρίσουμε στα παιδιά μας όμορφες, μαγικές και αξέχαστες χριστουγεννιάτικες στιγμές.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος