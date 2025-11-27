Δωρεάν Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση για παιδιά

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής διοργανώνει και προσκαλεί στη θεατρική παράσταση “ Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες ’’,

διαχρονικού αριστουργήματος του Ιουλίου Βερν, σε σκηνοθεσία του κ. Δημητρίου Αδάμη. Η παράσταση ξεχειλίζει από χιούμορ, φαντασία, δράση και ευαισθησία, ενώ συγχρόνως εμπνέει τα παιδιά να δοκιμάζουν πάντα με αισιοδοξία καινούρια πράγματα και να επιτυγχάνουν σε αυτά , να τολμούν να φαντάζονται ένα φωτεινό μέλλον που θα χαρίσει στον άνθρωπο αξιοπρέπεια και ελευθερία. Με μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο, εντυπωσιακά τεχνικά εφέ και βιντεοπροβολές, ο γύρος του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή.

H παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14/12/2025 και ώρα 14:00 στο Θέατρο Δημήτρης Χορν (Αμερικής 10 – κέντρο Αθήνας, πλησίον σταθμού Μετρό ΄΄Σύνταγμα΄΄) ενώ η προσέλευση θα γίνει μισή ώρα νωρίτερα από την έναρξή της. Μετά τη λήξη της παράστασης, θα δοθούν δωράκια σε όλα τα παιδιά.

Οι προσκλήσεις θα διανέμονται δωρεάν στα γραφεία της Ένωσής μας (Γ. Πιτταρά 1η Πάροδος Ο.Α.Κ.Α. – Μαρούσι) από την Παρασκευή 28/11/2025 και ώρες 08:00΄ - 14:30΄ έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.