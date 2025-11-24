Δωρεά του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Α.Μ.Θ. στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεχίζοντας με συνέπεια τις δράσεις στήριξης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής μας, το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε μια ακόμη προσφορά προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο των συναδέλφων που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο παρέδωσε:

Φάρους για τα υπηρεσιακά οχήματα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ροδόπης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και στην ασφαλέστερη κίνησή τους σε περιστατικά αυξημένης επικινδυνότητας.

Οκτώ (8) soft shell jackets για την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Ροδόπης, προσφέροντας αναγκαίο εξοπλισμό υψηλής ποιότητας για τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις απαιτητικές νυχτερινές επιχειρήσεις.

Έναν σύγχρονο φορέα αλεξίσφαιρου, ενισχύοντας την ατομική προστασία των συναδέλφων που επιχειρούν καθημερινά υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Σωματείου να βρίσκεται δίπλα στους συναδέλφους της Ροδόπης, καλύπτοντας υλικές ανάγκες που προκύπτουν από την ένταση της επιχειρησιακής δραστηριότητας και την ανάγκη για επαγγελματικό εξοπλισμό.

Ως Σωματείο, πιστεύουμε ότι η στήριξη των υπηρεσιών μας δεν είναι μόνο υποχρέωση αλλά και ηθικό χρέος απέναντι στους ανθρώπους που καθημερινά κρατούν ψηλά το επίπεδο ασφάλειας των πολιτών της περιοχής. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση να ενισχύουμε τις μάχιμες υπηρεσίες και να στεκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας.