ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Προς:

✓ Μέλη Ένωσης ΤΕΦΚΚ Πατρών

Κοινοποίηση:

✓ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

✓ Μ.Μ.Ε.

Δελτίο Τύπου:

Θέμα: Ευχαριστήρια επιστολή - Δωρεά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας απινιδωτή στην Ένωση Εξ. Φρουρών Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Πατρών για τις ανάγκες του Τ.Ε.Φ.Κ.Κ.

Την Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Πατρών με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κ. Μπονάνο Χαράλαμπο. Στην συνάντηση μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Μαλανδράκης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Εξωτερικών Φρουρών Πατρών κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε το πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας με την Ένωση Εξ. Φρουρών και η συμβολή της στα τοπικά θέματα που αφορούν τα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς και η υλικοτεχνική βοήθεια που μπορεί να παρασχεθεί σε ένα σώμα που οι ανάγκες του είναι πολυποίκιλες και είναι σημαντικός πυλώνας ασφάλειας για την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν θέματα που είναι αναγκαία να δρομολογηθούν άμεσα και γι’ αυτόν τον λόγο θα κατατεθούν υπομνήματα με σκοπό την άμεση εύρεση πόρων. Η συζήτηση έγινε σε άριστο κλίμα με τον κ. Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και αυτό δείχνει την άμεση αποδοχή του αιτήματος που είχαμε αποστείλει για μια συζήτηση για τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Πατρών.

Σε συνέχεια αιτήματος μας για δωρεά απινιδωτή εκ μέρους της Περιφέρειας για τις ανάγκες της Εξωτερικής Φρουράς μας ενημέρωσαν ότι έγινε δεκτό, και με μεγάλη μας τιμή παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Ένωσης Εξ, Φρουρών Πατρών.

Με το παρών Δελτίο Τύπου ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη Ν., τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Μπονάνο Χ. καθώς και όλους σε όσους συνέβαλαν για την τόσο σημαντική δωρεά.

Η Ένωση Υπαλλήλων του ΤΕΦΚΚ Πατρών με αρωγό στην προσπάθεια της την Ομοσπονδία εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες της προς τον Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη Ν., τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Μπονάνο Χ. καθώς και όλους σε όσους συνέβαλαν για την τόσο σημαντική δωρεά. Η συγκεκριμένη δωρεά ήταν η απαρχή για μια αγαστή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και την Ένωσης του Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Πατρών που έχουν ως σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν την υπηρεσία μας.

Στην φωτογραφία διακρίνονται στην μέση ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Μπονάνος Χαράλαμπος

στα δεξιά ο πρόεδρος της Ένωσης Εξωτερικών Φρουρών Πατρών κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος και στα

αριστερά ο Γενικός Γραμματέας την Π.Ο.Υ.Ε.Φ. κ. Μαλανδράκης Γεώργιος.