Δωρεά οχήματος σε Αστυνομικό Τμήμα - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ένα ολοκαίνουριο περιπολικό όχημα τίθεται από σήμερα στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, έπειτα από δωρεά του Δήμου Βιάννου προς το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής δυνατότητας της Υπηρεσίας.

Η παράδοση του οχήματος πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Βιάννου κ. Παύλο Μπαριτάκη, παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης, Υποστράτηγου κ. Νίκου Σπυριδάκη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου κ. Μανόλης Χρυσός, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, Αστυνόμος κ. Νικήτας Μελεσανάκης, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαράλαμπος Κονδυλάκης και Θεόδωρος Καρτσάκης, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου κ. Μανόλης Κονδυλάκης.

Το νέο όχημα, κυβισμού 2.000 κ.εκ., παραδόθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής, καθώς και στην ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης τόνισε:

«Η σημερινή παράδοση του νέου περιπολικού αποτελεί μια σημαντική προσφορά του Δήμου Βιάννου, ο οποίος διαχρονικά στηρίζει έμπρακτα την Ελληνική Αστυνομία, είτε με τη διάθεση του κτιρίου όπου στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα, είτε με την ενίσχυση του εξοπλισμού του, όπως γίνεται και σήμερα.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αγαστή συνεργασία όλων των φορέων προς όφελος των πολιτών. Για τον λόγο αυτό συμβάλλουμε στην ενίσχυση των απαραίτητων εργαλείων, ώστε οι αστυνομικοί να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το περιπολικό αυτό θα παραμείνει στην περιοχή του Δήμου Βιάννου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης, Υποστράτηγος κ. Νίκος Σπυριδάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δωρεά, επισημαίνοντας:

«Η άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Δήμου Βιάννου και της Ελληνικής Αστυνομίας αποτυπώνεται έμπρακτα με τη σημερινή πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για μια καλή πρακτική, η οποία αποδεικνύει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρά τις δυσκολίες, μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά το έργο της ΕΛ.ΑΣ.».

Τέλος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, Αστυνόμος κ. Νικήτας Μελεσανάκης, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή για την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η ενίσχυση με το νέο όχημα συμβάλλει καθοριστικά στη λειτουργία της Υπηρεσίας και στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της περιοχής.

Πηγή: creta24.gr