Δωρεά καταστροφέων εγγράφων στο Τ.Σ.Φ. Φερών

Η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν. Έβρου μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος των συναδέλφων-μελών του Τ.Σ.Φ. Φερών για την κάλυψη άμεσων αναγκών της υπηρεσίας τους, προχώρησε στη δωρεά τριών καταστροφέων εγγράφων στο εν λόγω τμήμα.

Η αγορά των συσκευών αυτών έγινε από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών “ ELECTRONET AXD ΝΙΚΟΛΑΟΥ ” στην Αλεξανδρούπολη μετά από εκτενή αναζήτηση της καλύτερης δυνατής προσφοράς ανάμεσα στα τοπικά καταστήματα. Οι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου καταστήματος μας εξυπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο, προμηθεύοντας μας με τρία εξαιρετικά εργαλεία για τη δουλειά μας στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Ευελπιστούμε με την δωρεά αυτή να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα μέλη μας που υπηρετούν στο Τ.Σ.Φ. Φερών και την γενικότερα ομαλή διεξαγωγή των υπηρεσιών του τμήματος.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Παρασκευούδης Αντώνιος Ψειράκης Σταύρος