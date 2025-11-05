Δωρεά ηλεκτρονικού συστήματος ξηράς προπόνησης «Dry Fire» στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Σερραίο επιχειρηματία κ. Κωνσταντίνο Ψαθά, της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΗΣ ΨΑΘΑΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΑΘΑΣ Ο.Ε.», με τη διακριτική ονομασία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ», για τη δωρεά ενός (1) ηλεκτρονικού συστήματος ξηράς προπόνησης “Dry Fire” με τα αντίστοιχα παρελκόμενά του, για τις ανάγκες εκπαίδευσης των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Η δωρεά αυτή αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας του αστυνομικού προσωπικού, ενισχύοντας ταυτόχρονα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών του Νομού Σερρών. Η προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είναι καθοριστικής σημασίας για το μάχιμο προσωπικό και τους πρώτους ανταποκριτές, που επιχειρούν σε απαιτητικές και στρεσογόνες συνθήκες, όπου χρειάζονται υψηλό επίπεδο γνώσης και άριστο χειρισμό των υπηρεσιακών τους μέσων.

Το παραχωρηθέν σύστημα αποτελεί καινοτόμο και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υποδομή ξηράς προπόνησης, που παρέχει ψηφιακή διόρθωση και ανάλυση σκοπευτικής απόδοσης σε ρεαλιστικά σενάρια, με ηλεκτρονικά και αδρανή φυσίγγια για προσομοίωση βολής και ευθυγράμμισης σκοπευτικών, καθώς και εκπαιδευτικά ηλεκτρικά πιστόλια-ρεπλίκες με τροφοδοσία μπαταρίας. Όλος ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για ασφαλή, σύγχρονη και αποτελεσματική εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, χωρίς έκθεση σε κινδύνους.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών ευχαριστεί θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Ψαθά για τη γενναιόδωρη προσφορά και τη διαρκή στήριξή του στην ενίσχυση των υποδομών και της ασφάλειας των αστυνομικών και των πολιτών του Νομού Σερρών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος