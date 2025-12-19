PoliceNET of Greece logo
Δώρα μοιράστηκαν στους μαθητές του Αγαθονησίου, στο πλαίσιο Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης - ΦΩΤΟ

20:59 | 19/12/2025

Σε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αγαθονησίου, για τους επτά (7) μαθητές διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης του νησιού (Λύκειο, Δημοτικό, Νηπιαγωγείο), παρευρέθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου κ. Μπράνης Γεώργιος, όπου ο ίδιος, μεταξύ άλλων, μοίρασε δώρα και αναμνηστικές ατζέντες της Ελληνικής Αστυνομίας, στους μαθητές.

Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθηκαν επίσης, ο Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ, ο Αντιδήμαρχος Αγαθονησίου, εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς και οι κάτοικοι του νησιού.

Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στις εκδηλώσεις αυτές, στοχεύει στην τόνωση του αισθήματος ασφαλείας και στην ενίσχυση της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών.

