Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

Τους φακέλους εξαφάνισης δύο τοξικοεξαρτημένων γυναικών ηλικίας περίπου 40 ετών ανοίγουν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στη Θεσσαλονίκη, μετά την εξιχνίαση των δύο δολοφονιών στη Νεάπολη από 52χρονο εξαρτημένο.

Οι υποθέσεις ενεργοποιήθηκαν όταν βρέθηκαν σοροί και ο δράστης ομολόγησε στυγερά εγκλήματα με σεξουαλικό κίνητρο.

Οι νέοι φάκελοι αφορούν εξαφανίσεις την περίοδο 2023-2024. Πρόκειται για γυναίκες τοξικομανείς που σύχναζαν σε πιάτσες της Νεάπολης, γνώριζαν τον δράστη και οι δηλώσεις εξαφάνισης τους έγιναν 1-2 μήνες μετά. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κατά συρροή δολοφονίες λόγω σεξουαλικού κινήτρου και παρόμοιων χαρακτηριστικών.

Στραγγάλισε τη 46χρονη Μαρία και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την 43χρονη Βίκυ

Το κουβάρι των αποκαλύψεων γύρω από τη σκοτεινή υπόθεση της Θεσσαλονίκης, άρχισε να ξετυλίγεται όταν εντοπίστηκαν νεκρές δύο γυναίκες και δύο άνδρες ηλικίας 52 και 50 ετών να κρατούνται από τις Αρχές αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.

Ο 52χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει, οδηγώντας τις Αρχές σε υπόγειο κτίριο στη Μενεμένη, το οποίο αποκαλύφθηκε ως η σκηνή των εγκλημάτων. Το υπόγειο στη χαρακτηρίζεται ως σκηνή φρίκης, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται τη νύχτα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Πρώτο θύμα του 52χρονου, καθ’ ομολογίαν δράστη, η 46χρονη Μαρία Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από τις αρχές Οκτωβρίου. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στην Αλεξανδρούπολη. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Οκτωβρίου 2024 τη δολοφόνησε στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το Mega, ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι στις 30 Οκτωβρίου 2024 τη δολοφόνησε στο υπόγειο όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ενοχλήθηκε όταν άρχισε να φωνάζει στο τηλέφωνο, της έκλεισε το στόμα και την στραγγάλισε μέχρι θανάτου. Στη συνέχεια πέταξε με τον συνεργό του τη σορό της στα σκουπίδια.

Το αρχικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση:

Δ.Α.Ο.Ε.: Εξιχνιάστηκαν δυο υποθέσεις ανθρωποκτονίας γυναικών που έλαβαν χώρα το 2024 και το 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – 2 συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.

