Δολοφονία Λάλα: Δεξίωση σε πολυτελή μεζονέτα διοργάνωσε ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες μετά την εκτέλεση

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με ένα μεγάλο πάρτι σε πολυτελή μεζονέτα σε προάστιο της Θεσσαλονίκης «γιόρτασε» ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας του 41χρονου την «παρθενική» του εμπλοκή σε ένα ηχηρό συμβόλαιο θανάτου στον χώρο της νύχτας, αλλά και στον ακήρυχτο πόλεμο μεταξύ της ρωσικής και της ελληνικής μαφίας.

Πρόκειται για τον έναν από τους δύο νεαρούς βοηθούς που είχαν στρατολογήσει στη Θεσσαλονίκη οι εκτελεστές του 41χρονου, ο οποίος εισέπραξε ως αμοιβή ένα ποσό της τάξεως των 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ο ίδιος διοργάνωσε πάρτι σε πολυτελή μεζονέτα με πισίνα, ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα έκανε το τραπέζι στους συγγενείς του σε ένα από τα πιο ακριβά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης.

Ο 22χρονος και ο 21χρονος, που στρατολογήθηκαν από τους εκτελεστές του 41χρονου ως βοηθοί της επιχείρησης δολοφονίας, είχαν αναλάβει να φυγαδέψουν τους δράστες με «καθαρό» αυτοκίνητο. Ωστόσο, αυτό που εντυπωσίασε τους έμπειρους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI είναι το γεγονός πως δεν συμμετείχαν στην εγκληματική επιχείρηση επειδή είχαν ανάγκη τα χρήματα.

Πρόκειται για δύο νέους ανθρώπους που κατάγονται από οικογένειες της Θεσσαλονίκης με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και άρτια επαγγελματική σταδιοδρομία, οι οποίοι εντάχθηκαν στα κυκλώματα της νύχτας μόνο και μόνο για να ζήσουν το «όνειρο της παρανομίας», όπως αναφέρουν στην «R» πηγές της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Επηρεάστηκαν από την τραπ!

«Είναι σαν έφηβοι, όταν τους συλλάβαμε δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Οταν έφτασαν στα γραφεία στην Αθήνα ήταν τρομοκρατημένοι, καθώς εκείνη την ώρα κατανόησαν τι έκαναν με τη ζωή τους. Επηρεασμένοι από αυτή τη νέα μουσική μόδα, την τραπ, που προβάλλει τα όπλα, την παρανομία, το παράνομο κέρδος και τα ναρκωτικά, θέλησαν να ζήσουν το όνειρό τους το οποίο πλέον έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για τους ίδιους. Απλά κατέστρεψαν τις ζωές τους με την ανοησία των στίχων που ακούν στο είδος της μουσικής που τους αρέσει», λέει με νόημα στην «R» αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών και για ευνόητους λόγους επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα της Αστυνομίας, οι δύο νεαροί με αυτοκίνητο που ενοικίασαν στη Θεσσαλονίκη έπρεπε να παραλάβουν από την Αράχωβα και να φυγαδεύσουν τους εκτελεστές. Οι δύο νεαροί στη συνέχεια έκαψαν το κλεμμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δολοφόνοι του 41χρονου, προκειμένου να εξαφανίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Χαρακτηριστικό της οικονομικής άνεσης που είχαν οι δύο νεαροί είναι το περιστατικό που σημειώθηκε στο γραφείο ενοικίασης του αυτοκινήτου, όταν το επέστρεψαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έκαψαν το αυτοκίνητο των εκτελεστών ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, προκλήθηκε έκρηξη από το ντεπόζιτο του οχήματος με αποτέλεσμα το ωστικό κύμα να καταστρέψει το φανάρι του αυτοκινήτου που είχαν νοικιάσει οι δύο νέοι από τη Θεσσαλονίκη. Οταν πια το επέστρεψαν, άφησαν στον ιδιοκτήτη της εταιρείας 200 ευρώ για την επισκευή του φαναριού, πριν βέβαια εισπράξουν την αμοιβή για τη συμμετοχή τους -έστω και σε ρόλο βοηθητικό- στη δολοφονία του 41χρονου.

Το τηλεφώνημα…

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν σταδιακά τους δύο δολοφόνους του 41χρονου από τον περασμένο Σεπτέμβριο, λόγω της εμπλοκής τους στην απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 34χρονου στο Παγκράτι με κίνητρο προσωπικές διαφορές που είχαν, οι οποίες όμως είχαν άμεση σχέση με τις παράνομες ενέργειες στον χώρο τις νύχτας. Μάλιστα και σύμφωνα με πληροφορίες, τα κινητά των δύο εκτελεστών βρίσκονταν σε επισύνδεση, σε παρακολούθηση δηλαδή, τα οποία όμως αρκετό διάστημα πριν από τη δολοφονία του 41χρονου τα είχαν απενεργοποιήσει και δεν τα χρησιμοποιούσαν.

Δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του 41χρονου στην Αράχωβα, τα κινητά τηλέφωνα τόσο του 38χρονου εκτελεστή όσο και του 28χρονου άμεσου συνεργού του άνοιξαν και είχαν κανονική λειτουργία. Ενα από τα πρώτα τηλεφωνήματα που έκανε ο 38χρονος ήταν στον 22χρονο «βοηθό» από τη Θεσσαλονίκη, όπου ο ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ενωση του είπε να συναντηθούν για να του δώσει την αμοιβή του.

Το γεγονός αυτό σήμανε κόκκινο συναγερμό στο Ανθρωποκτονιών με αποτέλεσμα τη διακριτική παρακολούθηση του 38χρονου εκτελεστή, ο οποίος πράγματι συναντήθηκε με τους δύο νεαρούς στη Θεσσαλονίκη, δίνοντάς τους από 10.000 ευρώ στον καθένα. Ετσι αποκαλύφθηκε η ταυτότητα τόσο των δολοφόνων του 41χρονου όσο και των δύο νέων γόνων εύπορων οικογενειών της πόλης, οι οποίοι ήθελαν να ζήσουν την αδρεναλίνη της παρανομίας και πλέον βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού.