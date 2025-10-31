Δολοφονία Κύπριου προέδρου ομάδας: Το συμβόλαιο θανάτου και οι σχέσεις των συλληφθέντων με τη Greek Mafia

Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας, Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό, οδηγούν τις έρευνες των Κυπριακών αρχών στον διαβόητο "Έντικ", τον ελληνοουκρανό, φερόμενο εντολέα "εξολόθρευσης" ηγετικών μελών της GREEK MAFIA.

Οι δύο 27χρονοι ομογενείς που εντοπίστηκαν από το Ελληνικό FBI, αλλά και άλλοι συλληφθέντες για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία, διαπιστώνεται να έχουν σχέσεις με άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για εκτελέσεις μελών της GREEK MAFIA με φόντο το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Διαβάστε επίσης

Για την ίδια παράνομη δραστηριότητα, σύμφωνα με πηγές από κυπριακές αρχές, φέρεται να υπήρχε διαμάχη ανάμεσα στον Σταύρο Δημοσθένους και τον Έντικ, την αποκαλούμενη "Φωνή από το Ντουμπάι". Οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν οι δράστες της δολοφονίας, να εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου το οποίο σύναψε ο Έντικ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ελληνοουκρανός κακοποιός, φέρεται να είναι ηθικός αυτουργός στις δολοφονίες του "Θείου Τζο" (Γιάννη Σκαφτούρου), του "Ράμπο" (Βασίλη Ρουμπέτη), του "Νιόνιου" (Διονύση Μουζακίτη) και ενδεχομένως του "Ζαμπόν" (Βαγγέλη Ζαμπούνη), χωρίς ωστόσο να έχει κατηγορηθεί μέχρι στιγμής για αυτές. Σε βάρος του, εκκρεμεί ερυθρά αγγελία για απόδραση και ποινή φυλάκισης 7 ετών για κακουργηματικές διαρρήξεις. Είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2024 στο Ντουμπάι, μαζί με τον επονομαζόμενο "Λεωνίδα", καταζητούμενο για τη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου, όμως και οι δύο άνδρες, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν εκδίδουν συλληφθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο 27χρονους ομογενείς φέρεται να ήταν το πρόσωπο που άνοιξε πυρ δολοφονώντας τον Κύπριο επιχειρηματία στις 17 Οκτωβρίου, ενώ ο δεύτερος είχε ρόλο συνεργού. Πρόκειται για ξαδέλφια με καταγωγή από τη Γεωργία, τα οποία μετά το έγκλημα είχαν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα καθώς είχαν συγγενείς στη Θεσσαλονίκη και την Κατερίνη.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αξιοποιώντας πληροφορίες από τις κυπριακές αρχές, τους εντόπισαν στη Δυτική Θεσσαλονίκη και εκτέλεσαν το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος τους. Όπως διαπιστώθηκε πάντως, δεν είχαν ποινικό παρελθόν στην Ελλάδα και ζούσαν μόνιμα στην Κύπρο. Πλέον αναμένεται άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στην Κύπρο.

"Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος", αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου της Κυπριακής Αστυνομίας.

Η δολοφονία

Οι εκτελεστές είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του 49χρονου Δημοσθένους το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυπριακής αστυνομίας, οι δράστες, φέρεται να ήταν δύο και επέβαιναν σε λευκό βαν το οποίο πυρπόλησαν μετά το έγκλημα. Ο γιος του 49χρονου προσπάθησε να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όμως εξέπνευσε κατά τη διαδρομή και στη συνέχεια το όχημα συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα.

Ο Σταύρος Δημοσθένους ήταν επιχειρηματίας, ποδοσφαιρικός παράγοντας και πρόεδρος της ομάδας Καρμιώτισσα Πολεμιδών της Λεμεσού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πιθανότητα ο φόνος να είχε σχέση με τη στοιχηματική δραστηριότητα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες καθώς η "Καρμιώτισσα" βρέθηκε αρκετές φορές κάτω από έρευνα για στημένους αγώνες με τη διαβίβαση κόκκινων φακέλων από την UEFA.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

thetoc.gr