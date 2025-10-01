Δολοφονία Καρολάιν Κράουτς: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ζητά αναίρεση της απόφασης

Εξελίξεις προκύπτουν σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς, για την οποία έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ο σύζυγός της και πατέρας τους παιδιού τους, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης (01/10), ο δικηγόρος του καταδικασθέντος, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ότι ο εντολέας του πρόκειται να καταθέσει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν.

Διαβάστε επίσης

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τι επικαλείται ο δικηγόρος του

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν ήταν δίκαιη η δίκη κατά την οποία καταδικάστηκε σε ισόβια.

«Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη το έχει ο καθένας. Να γίνει μια δίκη για να ακουστούν όσα δεν έχουν ακουστεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

«Δεν αλλάζει ό,τι έχει πει (σ.σ ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος), αλλά λίγο πριν, λίγο μετά το αδίκημα, τι έγινε και τι δεν έγινε ίσως θα πρέπει να διαφωτιστούν περισσότερο», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο σκεπτικό της αναίρεσης, πρόσθεσε ότι «ο Μπάμπης δεν εισακούστηκε ποτέ γιατί ερήμην του τον είχαν μεταφέρει στις φυλακές Μαλανδρίνου και του είχαν βάλει δύο δικηγόρους».

«Για αν ακουστούν όλα αυτά θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση», εξήγησε.

«Δεν υπάρχει επικοινωνία με το παιδί»

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σημείωσε ότι ο πελάτης του «είναι προϊστάμενος στο λογιστήριο στην οικονομική επιτροπή που έχει να κάνει με την καντίνα», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει επικοινωνία με το παιδί (σ.σ. τη μικρή Λυδία που είχε αποκτήσει με την Καρολάιν).

«Βιαίως πήραν το παιδί στις Φιλιππίνες, ούτε οι παππούδες του δεν μπορούν να το έχουν, ξέρω ότι του άλλαξαν το επίθετο», ανέφερε.

Τέλος, αναφερόμενος στις σπουδές του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, σημείωσε ότι είναι άριστος φοιτητής της Νομικής και δεν χρωστάει κανένα μάθημα.

ieidiseis.gr