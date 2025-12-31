Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Πώς το αμερικανικό FBI βοήθησε στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Εμπειρικές μελέτες και αναλύσεις του αμερικανικού FBI χρησιμοποίησαν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας της χήρας πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για μελέτες που αναλύουν πως κάποιος βάζει φωτιά στο θύμα του για να κρύψει τα ίχνη μίας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η καύση ενός πτώματος, ειδικά με τη χρήση επιταχυντή όπως η βενζίνη, είναι μέθοδος απόκρυψης τραυμάτων και κακώσεων. Έτσι από τα στοιχεία της έρευνας στο σπίτι του Κολωνακίου οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «η φωτιά ξεκίνησε μετά το θάνατο της Παπαδοπούλου και στόχος της εκδήλωσής της ήταν η απόκρυψη ιατροδικαστικών τεκμηρίων που θα αποκάλυπταν τα πραγματικά αίτια του θανάτου».

Οι αντιφάσεις και τα σημεία-«κλειδιά» στην έρευνα, που έφεραν τέσσερα χρόνια μετά τη χθεσινή προφυλάκιση του 60χρονου γιου της Ελένης Παπαδοπούλου, είναι τα παρακάτω:

Αυτοψία στο χώρο όπου βρισκόταν ο καναπές και όπου βρέθηκε απανθρακωμένη η ηλικιωμένη. Πάνω στα ξύλα του καθιστικού, στα ρούχα της και σε βιβλία ανιχνεύτηκαν ίχνη βενζίνης. Από τη νεκροψία – νεκροτομή του πτώματος διαπιστώθηκε η πλήρης απανθράκωση του σώματος της θανούσας και από τις τοξικολογικές εξετάσεις προέκυψε η παρουσία Citalopram (φάρμακο παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος) και η μη ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στο αίμα της θανούσας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η απουσία μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα, βεβαιώνει ότι η γυναίκα ήταν νεκρή, πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία citalopram που βρέθηκε κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις και σύμφωνα με τους μάρτυρες δε λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Γι’ αυτό οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι μπορεί ο δράστης να προσπάθησε να «ναρκώσει» τη μητέρα του πριν της βάλει φωτιά. Ο 60χρονος κλείδωνε τη μητέρα του στην οικία της και κλειδιά είχε αποκλειστικά ο ίδιος. Επιπλέον, τους τελευταίους 6 μήνες προ του θανάτου της μητέρας του, απουσίαζε στη Σαμοθράκη και για το λόγο αυτό, η σύντροφός του το διάστημα αυτό είχε αναλάβει, την φροντίδα της. Τελευταία επίσκεψη της τελευταίας στο θύμα, ήταν την προηγούμενη (28-1-2022) της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και το κλειδί που κατείχε το παρέδωσε σε κοντινό περίπτερο, από όπου το παρέλαβε την επόμενη ημέρα ο κατηγορούμενος. Ο 60χρονος, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός κληρονόμος της θανούσας, είχε θέσει προς πώληση την οικία της, πριν την εκδήλωση την πυρκαγιάς, έναντι ποσών που κυμαίνονταν από 550.000€ έως 2.000.000€. Ωστόσο, η μητέρα του ήταν αντίθετη με αυτήν την απόφαση και το προαναφερόμενο γεγονός πολλές φορές αποτελούσε αιτία έντονης διαμάχης μεταξύ τους. Το θύμα κηδεύτηκε στην Αλεξανδρούπολη και ο γιός της, δεν παρευρέθηκε στην τελετή, επικαλούμενος νόσηση από COVID-19, παρότι σύμφωνα με τον Ε.Ο.Δ.Υ. δεν προέκυψε καταγεγραμμένη νόσηση ή λοίμωξή του. Επιπλέον, δεν έχει επισκεφθεί το μνήμα της. Από τις ένορκες καταθέσεις και επιπλέον από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του, προκύπτει ότι έλεγε διαρκώς ότι αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και συνεπώς του θανάτου και της απανθράκωσης της μητέρας του αποτελεί κάποιο αναμμένο τσιγάρο. Στις δε συνομιλίες του με τρίτους, διατυμπάνιζε ψευδώς ότι αυτό έχει τεκμηριωθεί και συνταχθεί σε σχετικό πόρισμα της Πυροσβεστικής. Η αλήθεια όμως ήταν ότι ήταν σε εξέλιξη έρευνα από το Ανθρωποκτονιών για εγκληματική ενέργεια.

Το μυστήριο με τη γάτα

Η 87χρονη είχε εντοπιστεί καθιστή πάνω στα καμένα υπολείμματα του καναπέ, που ήταν δίπλα από την πόρτα του καθιστικού του σπιτιού. Κάτω από καναπέ διπλανού δωματίου βρέθηκε νεκρή η γάτα της Ελένης Παπαδοπούλου. Επειδή αρχικά το συμβάν θεωρήθηκε δυστύχημα οι Αρχές δεν έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνθήκες θανάτου της γάτας, θεωρώντας ότι προκλήθηκε από ασφυξία λόγω των καπνών που εξαπλώθηκαν στο διαμέρισμα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο μετά την τροπή που πήρε η υπόθεση. Πλέον είναι αδύνατο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, καθώς ο γιος της 87χρονης ήταν αυτός που μετά το περιστατικό πήρε το άτυχο ζώο για να το θάψει (αν και τελικά υπάρχει η πληροφορία ότι απέρριψε το γατάκι σε κάδο σκουπιδιών).

Σημειώνεται ότι εάν είχε προκύψει ότι ο 60χρονος σκότωσε τη γάτα, τότε θα επρόκειτο για ακόμα ένα κακούργημα σε βάρος του που προβλέπει ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματικό πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου αρνείται τις σε βάρος του κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του έκανε λόγο για ακυρότητα της προδικασίας, ενώ επέμεινε στην εκδοχή του δυστυχήματος.

