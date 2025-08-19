Δολοφονία 47χρονου στα Κάτω Πατήσια: Ο αδερφός του είχε σκοτώσει αστυνομικό

Ο Αρτούρ Μπασίμι, 47 ετών, βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, με σφαίρα στο κεφάλι στην οδό Μιχαήλ Βόδα στα Κάτω Πατήσια.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για την υπόθεση, εστιάζοντας στο κίνητρο της στοχευμένης δολοφονίας.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο των ναρκωτικών. Ο 47χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022 για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τον Απρίλιο του 2024 για παρόμοιες υποθέσεις.

Ο 38χρονος αδερφός του – Τι λένε τα αλβανικά ΜΜΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 38χρονος αδελφός του, Marsel Bashimi, γνωστός και με τα ψευδώνυμα «Shkurtaj» ή «Gozhita».

Ο αδελφός του είχε εκτενή φακέλους τόσο στην ελληνική όσο και στην αλβανική αστυνομία, ενώ τον Ιούλιο του 2022 συνελήφθη κατηγορούμενος για δολοφονία αστυνομικού.

Θεωρείται το «δεξί χέρι» ενός εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Αλβανία.

Τα αλβανικά μέσα αναφέρουν πως εξετάζεται αν η δολοφονία του 47χρονου σχετίζεται με την εγκληματική δραστηριότητα της οικογένειας.

Οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, διερευνώντας όλα τα πιθανά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία.

ieidiseis.gr