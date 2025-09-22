Δόκιμος αστυνομικός φέρεται να ενεπλάκη σε επεισόδιο – Το όνομα του συμπεριλαμβάνεται σε δικογραφία

Σοκάρει το βίντεο που απεικονίζει τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου στο Ρέθυμνο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το οποίο τράβηξε κάτοικος της περιοχής, τρεις νεαροί ηλικίας από 19 έως 20 ετών ξυλοκόπησαν άγρια έναν ανήλικο.

Του έριξαν γροθιές σε κεφάλι και σώμα, ενώ στην συνέχεια τον έριξαν πάνω σε τζαμαρία καταστήματος.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών νεαρών και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους, ενώ όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια ένας εκ των τριών δραστών είναι δόκιμος αστυνομικός και το όνομά του συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία για τη μαφία της Κρήτης.

