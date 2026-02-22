Δοκιμάζουμε το οικογενειακό ηλεκτρικό Omoda 5

To ηλεκτρικό Omoda 5 διαθέτει κορυφαίο δείκτη τιμής-αξίας, ενώ έχει υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο. Στοχεύει σε αυτούς που θέλουν ένα οικογενειακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια και την άνεση.

Βασίζεται πάνω στην πλατφόρμα T1X, η οποία χρησιμοποιείται και από την έκδοση με τον θερμικό κινητήρα. Διαθέτει καθαρές γραμμές, δυναμική μάσκα και τονισμένες επιφάνειες γεγονός που το κάνουν περισσότερο σπορ. Στο μπροστινό μέρος δεν θα δούμε υπερβολές, αλλά μπορεί εύκολα να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Η μάσκα είναι κλειστή, ενώ διαθέτει και μεγάλα φωτιστικά σώματα. Ένα χαρακτηριστικό τού οχήματος είναι η θύρα φόρτισής του η οποία βρίσκεται στη μάσκα.

Έχει κεκλιμένη οροφή με τον αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας να είναι 0,28cd. Οι τροχοί 18 ιντσών είναι καλυμμένοι και σχεδιασμένοι με τρόπο που να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στη γενικότερη εικόνα του οχήματος. Με μήκος 4,22μ και πλάτος 1,83 είναι ευέλικτο μέσα στην πόλη, ενώ η αυξημένη απόσταση από το έδαφος του επιτρέπει να κινηθεί και σε εκτός δρόμου διαδρομές, αρκεί αυτές να μην είναι δύσκολες. Στον δρόμο προσφέρει υψηλή αίσθηση ασφάλειας. Στο πίσω μέρος κυριαρχούν οι ακμές τόσο στα φώτα όσο και στην άκρη του πορτμπαγκάζ. Στην άκρη της οροφής έχει ενσωματωθεί η αεροτομή, ενώ στην πόρτα του χώρου αποσκευών έχει διαμορφωθεί ένα αντίστοιχο χείλος που συμβάλλει τόσο στην αεροδυναμική όσο και στη σχεδίαση.

Στην καμπίνα οι άνθρωποι της Omoda χρησιμοποίησαν ποιοτικά υλικά. Στο πάνω μέρος του ταμπλό έχει γίνει χρήση μαλακών πλαστικών, ενώ στα χαμηλά τμήματα συναντάμε σκληρά, με το φινίρισμα τους να είναι ικανοποιητικό. Μάλιστα οι δερμάτινες επενδύσεις ανεβάζουν το επίπεδο της αισθητικής στην καμπίνα. Υπάρχει μια οθόνη αφής διάστασης 12,3'' που ενώνεται με αυτή του πίνακα οργάνων. Η οθόνη αφής έχει μέτρια γραφικά και υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, ενώ από το βασικό εξοπλισμό προσφέρει ανέσεις όπως ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, οι δύο ψηφιακές οθόνες, ασύρματη φόρτιση κινητού, είσοδο χωρίς κλειδί και κάμερα οπισθοπορείας. Έχει ικανοποιητικούς χώρους και μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερις ενήλικες. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι 360 λίτρα που με ητν αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μετατρέπεται σε 1055 λίτρα. Στα θετικά να προσθέσουμε το διπλό πάτωμα, το οποίο επιτρέπει την ξεχωριστή αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Το μοντέλο κινεί ένας ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη στον εμπρός άξονα, που αποδίδει 204 ίππους και 340 Nm ροπής, χαρίζοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,8 δευτερόλεπτα. Η τελική του ταχύτητα είναι 172 χλμ/ώρα. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρία προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), ενώ διαθέτει τεχνολογία ανάκτησης ενέργειας με επιλογή έντασης 3 σταδίων. Η μπαταρία των 64kWh (τύπου LFP) είναι από τις πιο ανθεκτικές και ασφαλείς στο είδος της. Φορτίζει σε φορτιστή μέχρι 80kW και χρειάζεται 35 λεπτά για να πάει η χωρητικότητα της μπαταρίας από το 20%-80%, ενώ σε έναν 11άρη φορτιστή χρειάζεται 6,5 ώρες. Σε πραγματικές συνθήκες και με τις περισσότερες μετακινήσεις να γίνονται μέσα στην πόλη η αυτονομία αγγίζει τα 400 χιλιόμετρα, έχοντας ενεργειακή κατανάλωση κοντά στις 15Kwh. Σε μικτή χρήση η αυτονομία είναι 340 χιλιόμετρα, έχοντας ενεργειακή κατανάλωση 18kWh, ενώ στο αυτοκινητόδρομο η κατανάλωση αγγίζει τις 21kWh δίνοντας αυτονομία 280 χιλιομέτρων.

Από τα πρώτα μέτρα τα συστήματα υποβοήθησης είναι ιδιαίτερα παρεμβατικά, ενώ η ποιότητα κύλισης είναι πολύ καλή. Σε αυτό βοηθάει και το βάρος του το οποίο είναι 1785 κιλά. Η επιλογή της τοποθέτησης πολλαπλών συνδέσμων κάνουν καλή δουλειά και αφήνουν εκτός της καμπίνας τον θόρυβο από τις κακοτεχνίες του δρόμου. Όμως πάνω από τα 120χλμ/ώρα περνούν αεροδυναμικοί θόρυβοι. Στις κλειστές στροφές όταν ο οδηγός μπει με ταχύτητα θα εμφανίσει υποστροφή. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, με τα φρένα να κάνουν καλά την δουλειά τους. Το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση, καθώς είναι αυτοκίνητο που προσφέρει πολλά περισσότερα από αυτό που περιμένει κάποιος. Και πάνω από όλα έχει βραβευτεί με 5 αστέρια από τον Ανεξάρτητο Οργανισμό Δοκιμών Αυτοκινήτων, EuroNCAP. Έχει 7 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και 8 χρόνια για τη μπαταρία. Η τιμή του ξεκινάει από τα 28.500 ευρώ με την επιδότηση για την έκδοση Comfort.

Κυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ