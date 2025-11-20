Διπλό «χτύπημα» του Λιμενικού στον Πειραιά - Συνελήφθησαν 2 άτομα - Εντοπίστηκαν μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και κοκαΐνη

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν στελέχη του γραφείου ασφαλείας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά επιβεβαιώνοντας την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των ειδικών ομάδων

Συγκεκριμένα κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 50χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Μπαγκλαντές, ύστερα από πληροφορίες που οδήγησαν σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του.

Με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.) και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Δεκαπέντε συσκευασίες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, συνολικού βάρους 16,5 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 16 γραμμαρίων,

ένα πλαστικό κυτίο με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 22,4 γραμμαρίων και το ποσό των 1.630 ευρώ. Επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και πλήθος υλικών συσκευασίας.

Οι ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Λίγες ώρες αργότερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 29χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, στον κεντρικό επιβατικό λιμένα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών βρέθηκαν στην κατοχή του δύο νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 40,6 γραμμαρίων.

Οι ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του 29χρονου εκκρεμούσε διωκτικό μέτρο από την Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.

Και οι δύο υποθέσεις διερευνώνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, με τις αρχές να υπογραμμίζουν ότι οι συνεχείς επιχειρήσεις και η αξιοποίηση εξειδικευμένων μέσων αποτελούν βασικό παράγοντα στην αποδόμηση μικρών και μεγάλων κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.