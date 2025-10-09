PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Διπλή καραμπόλα με τέσσερα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα (ΦΩΤΟ)

περιπολικο
11:48 | 09/10/2025

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση Αμφικτυόνων και Γοργοποτάμου το πρωί της Πέμπτης (9/10/25) με τέσσερα εμπλεκόμενα οχήματα.

Το κόκκινο Fiat παραβίασε κατεβαίνοντας την Αμφικτυόνων το STOP και δέχτηκε το χτύπημα πίσω δεξιά από το λευκό Honda που κινούνταν στη Γοργοποτάμου με κατεύθυνση την Αθηνών. Από το χτύπημα το πρώτο όχημα έχασε την πορεία του και έπεσε διαδοχικά πάνω στο λευκό SEAT και στο μπλε Hyundai όπου και σταμάτησε.

Το ευτύχημα είναι ότι οι οδηγοί των δύο πρώτων οχημάτων δεν έπαθαν τίποτα, ενώ και στα άλλα δύο οχήματα δε βρισκόταν κανείς μέσα καθώς ήταν παρκαρισμένα.

Η Τροχαία Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του ατυχήματος, ώστε τα υπόλοιπα να τα αναλάβουν οι ασφαλιστικές.

Δείτε φωτογραφίες:

 

Πηγή: lamiareport.gr

