Δημόσιο: Ποιοι ζητούν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Για άδικη εξαίρεση από τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κάνουν λόγο οι Γεωπόνοι που εργάζονται στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσιων Υπαλλήλων, με επιστολή της προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κων/νο Τσιάρα και Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, ζητά να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία η οποία προβλέπει την ίση μεταχείριση υπαλλήλων οι οποίοι παρέχουν εργασία υπό όμοιες ή παρεμφερείς συνθήκες.

Διαβάστε επίσης

Μεγάλος αριθμός Γεωπόνων, υπηρετούντων σε Υπουργεία και σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Όπως τονίζουν, οι Γεωπόνοι Δημόσιοι Υπάλληλοι των αποκεντρωμένων – περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., των αιρετών Περιφερειών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και των Δήμων, ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από επιβαρυντικές έως και επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικά, η αναγκαιότητα χρήσης μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), την οποία προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί της Ε.Ε., καταδεικνύει το μέγεθος του κινδύνου, γεγονός που ορισμένες Περιφέρειες της χώρας ήδη μεριμνούν να αντιμετωπίζουν συστηματικά.

Αναλυτικά η επιστολή της ΠΕΓΔΥ:

Κύριοι Υπουργοί,

Με το άρθρο 15 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011), ο νομοθέτης παρέσχε εξουσιοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς να καθορίζουν τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στον δημόσιο τομέα, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων, ώστε να δύνανται να λαμβάνουν επιπρόσθετα ατομικά μέτρα προστασίας έναντι αναγνωρισμένων επιβαρυντικών παραγόντων (με αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου).

Η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. έχει επανειλημμένως επισημάνει ότι μεγάλος αριθμός Γεωπόνων, υπηρετούντων σε Υπουργεία και σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι Γεωπόνοι που υπηρετούν στα εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), αρμόδια για τη διενέργεια χημικών και λοιπών αναλύσεων, όπου —πέραν των Χημικών, οι οποίοι αυτοδικαίως λαμβάνουν το επίδομα— σημαντικό μέρος του εργαστηριακού έργου εκτελείται και από συναδέλφους άλλων κλάδων.

Περαιτέρω, οι Γεωπόνοι Δημόσιοι Υπάλληλοι των αποκεντρωμένων – περιφερειακών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., των αιρετών Περιφερειών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και των Δήμων, ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από επιβαρυντικές έως και επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικά, η αναγκαιότητα χρήσης μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), την οποία προβλέπουν οι σχετικοί κανονισμοί της Ε.Ε., καταδεικνύει το μέγεθος του κινδύνου, γεγονός που ορισμένες Περιφέρειες της χώρας ήδη μεριμνούν να αντιμετωπίζουν συστηματικά.

Ως πρόσφατη επιβεβαίωση των θέσεών μας αποτελεί η απόφαση του 1ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (αριθ. Α 230/2025), με την οποία δικαιώθηκαν οι συνάδελφοι των Τ.Α.Α.Ε. Καρδίτσας & Τρικάλων, καθώς και του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας. Με την εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την ασκηθείσα αγωγή, αναγνωρίζοντας την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στους ενάγοντες το αιτηθέν χρηματικό ποσό, όπως αυτό είχε αποτελέσει αντικείμενο της δικαστικής διεκδίκησης.

Με την απόφαση αυτή, όπως και με άλλες ανάλογες αποφάσεις που έχουν ήδη εκδικαστεί υπέρ των συναδέλφων, συνομολογείται ότι στους Γεωπόνους κατά τη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, εκτίθενται σε ποικίλους κινδύνους (φυσικούς, χημικούς, μικροβιολογικούς κ.λπ.), οι οποίοι τους υποβάλλουν σε επιβαρυντικές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, με πρόδηλο και σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην υγεία τους, ενόσω ασκούν τα καθήκοντα της υπηρεσιακής τους δραστηριότητας.

Η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία παρέχει πλήρη και τεκμηριωμένη απόδειξη περί της επικινδυνότητας και της ανθυγιεινότητας του επαγγέλματος του Γεωπόνου. Ενδεικτικώς αναφέρεται η έκθεση σε φωσφίνη, ουσία η οποία έχει αποδεδειγμένα νευροτοξική δράση, όπως και σε πλήθος άλλων τοξικών και επικίνδυνων παραγόντων, κατά τη διάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων. Οι εν λόγω συνθήκες συνιστούν σαφή λόγο αναγνώρισης και καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Παρά τα ανωτέρω, το Γεωπονικό προσωπικό των προαναφερόμενων Εργαστηρίων και Υπηρεσιών εξακολουθεί αδικαιολογήτως να εξαιρείται από τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Η εξαίρεση αυτή συντελείται παρά το γεγονός ότι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και, γενικότερα, η αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος έχει αναχθεί σε βασική προτεραιότητα των αρμόδιων φορέων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. δεν αξιώνει τίποτε πέραν όσων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, την επιστημονική τεκμηρίωση και τις αρχές του σεβασμού προς τον άνθρωπο, ούτε αποδέχεται να της αναγνωρίζεται λιγότερο από αυτά. Δεν είναι ανεκτή οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων που τελούν υπό παρόμοιες συνθήκες εργασίας. Ειδικότερα, η πρόσφατη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατ’ εφαρμογή του ΦΕΚ 128Α, σε υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι το λαμβάνουν μόνιμα με απόφαση του Προέδρου, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης. Εκτός εάν θεωρηθεί ότι η «τοξικότητα» της πολιτικής εντός της Βουλής, επίκληση που δημοσιεύτηκε τελευταία, συνιστά κριτήριο υπέρτερης βαρύτητας.

Δεδομένου ότι η αρχή της ισότητας, όπως καθιερώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, συνιστά θεμελιώδη κανόνα που επιβάλλει την ίση μεταχείριση υπαλλήλων οι οποίοι παρέχουν εργασία υπό όμοιες ή παρεμφερείς συνθήκες, θεωρούμε ότι πληρούνται αναμφισβήτητα οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους Γεωπόνους. Ως εκ τούτου, καλούμε την Πολιτεία να προβεί άμεσα στη θεσμική και οικονομική τους αποκατάσταση.

Δημήτρης Κασιμάτης

Πηγή: aftodioikisi.gr