Δημόσιο ευχαριστώ σε Αστυνομική Διεύθυνση - Ιδιαίτερη αναφορά σε τρεις Αστυνομικούς

Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ευχαριστεί δημόσια με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ε.Ι.Χ. με Οδηγό Ηρακλείου (Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.) για τη συμβολή της στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της πρόσφατης κινητοποίησης του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνονται τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ε.Ι.Χ. με Οδηγό Ηρακλείου (Σ.Ε.Ε.Μ.Ο.) εκφράζει δημόσια τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για τη συμβολή της στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της πρόσφατης κινητοποίησης του κλάδου.



Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε:

• Στο Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου και τον Διοικητή κ. Καρακουδή

• Στο Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ και τον Διοικητή κ. Καραμαλάκη

• Στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου και τον κ. Βασιλάκη



Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε σημείο αυξημένης κυκλοφοριακής επικινδυνότητας και με σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων οχημάτων. Η παρουσία, ο συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αστυνομικών δυνάμεων διασφάλισαν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας και την προστασία πολιτών και συμμετεχόντων.



Ο Σύλλογός μας, με αίσθημα ευθύνης, επέλεξε να μην υπάρξει κινητοπομπή ούτε είσοδος των οχημάτων στον αστικό ιστό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διατάραξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πόλης. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές υπήρξε ουσιαστική και καθοριστική για την επιτυχή διοργάνωση.



Η στάση και ο επαγγελματισμός της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαιώνουν τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ φορέων και αρχών».

Πηγή: cretalive.gr