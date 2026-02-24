Δημογλίδου: «Καμία χρήση βίας από ΕΛ.ΑΣ. στο Κρατικό Νίκαιας

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου μίλησε για την επεισοδιακή εκδήλωση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, και για την παρουσία της Αστυνομίας στο χώρο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κληθείσα να σχολιάσει αν η Αστυνομία πήγε μόνη της ή την κάλεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι «κανένας δεν καλεί. Η Αστυνομία ανάλογα με τις πληροφορίες που έχει για το αν θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις ή όχι σε οποιονδήποτε, χώρο προγραμματίζει και θέτει τα μέτρα ανάλογα με την περίσταση. Αυτό έγινε κι από τους αξιωματικούς του Πειραιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας».

Διαβάστε επίσης

Για το πώς ενημερώθηκε η Αστυνομία έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα, είπε ότι «υπήρχαν καλέσματα από το διαδίκτυο, είχαν ανακοινωθεί εκεί από ανοιχτές πηγές».

Για το γεγονός ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση κι επεισόδια η κυρία Δημογλίδου είπε ότι «αν δεν ήταν η Αστυνομία εκεί... οι εικόνες μιλούν από μόνες τους».

Πρόσθεσε δε πως, «η Αστυνομία βρέθηκε εκεί για να καταφέρουν να εισέλθουν οι προσκεκλημένοι, γιατί δεν ήταν μόνο ο υπουργός. Αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί, καθώς υπήρχαν συγκεντρωμένοι που ήθελαν να εισέλθουν και να διακόψουν την εκδήλωση».

Και δεν έγινε καμία χρήση βίας από πλευράς αστυνομικών. Άσκηση βίας μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο στους συναδέλφους μας».

Για τον γιατρό που συνελήφθη κι ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος, είπε: «Όταν ανακοινώνεται στους αστυνομικούς ή ενημερώνονται οι αστυνομικοί για κάποιο αυτόφωρο αδίκημα ακόμα και κατ' έγκληση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακινητοποιήσουμε τον δράστη εφόσον μας υποδειχθεί. Από τη στιγμή που επρόκειτο για κατ' έγκληση αδίκημα και δεν έγινε μήνυμα, αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός».

newsbomb.gr